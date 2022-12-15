Для наступления российской армии с территории Беларуси все готово, но есть нюанс – эксперт

Уже несколько лет подряд Россия полностью контролирует военную сферу Беларуси, а изменение соглашения о "общей региональной группировке войск" позволяет использовать белорусские подразделения за пределами страны-сателлита.

Россия решила все организационные и правовые аспекты, которые делают возможным применение совместной с белорусской армией группировки для нового вторжения в Украину. Но даже несмотря на объявленную мобилизацию в РФ, на территории страны-сателлита все еще нет необходимого количества военных для наступления.

Об этом говорил в эксклюзивном интервью ТСН.ua заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По словам эксперта, уже несколько лет Россия полностью контролирует военную сферу Беларуси.

"После 24 февраля [когда с территории страны-сателлита РФ произошло вторжение в Украину] стало свершившимся фактом то, что Беларусь не является суверенным государством, ее территория используется абсолютно в интересах РФ, и белорусская армия также может быть использована в любой момент", – заметил Самусь.

По его мнению, до недавнего времени Лукашенко не отправлял на помощь российской армии свои боеспособные военные подразделения, то есть спецназ и десантников, поскольку опасался, что в случае их разгрома его некому будет защищать внутри страны.

Эксперт отметил, что для создания организационных и правовых предпосылок для наступления российской армии с территории Беларуси с использованием белорусского компонента совершил визит в Минск министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие чиновники российского военного командования. Они подписали изменения в соглашение об "общей региональной группировке войск", в котором был зафиксирован принцип экстерриториальности.

“Раньше пределами применения белорусских войск была определена территория Беларуси и России, где находится западный военный округ РФ. Теперь территория вообще не ограничивается. То есть группировка может быть применена за пределами Беларуси. Это такой правовой и организационный аспект”, — подчеркнул он.

По подсчетам эксперта, белорусская армия может предоставить для применения против Украины около 15-20 тысяч военнослужащих.

"Это в основном силы специальных операций и десантники. И именно эти 15-20 тысяч станут частью той группировки, которую будет готовить Россия для применения. Роль белорусов – это статисты, ими будут руководить. Где в каком составе находиться, какие БТГ будут формироваться, будет определять российское командование. Лукашенко и белорусы не контролируют ни территорию, ни свою армию”, — заметил Михаил Самусь.

По словам эксперта, того количества военных, и белорусских, и российских, которые находятся на территории страны-сателлита РФ, сейчас недостаточно для полноценного наступления.

“Учитывая протяженность границы – более тысячи километров – должно быть как минимум три направления, на которых они могут быть применены, чтобы попытаться запутать украинскую армию. Должно быть 50 тысяч или даже 80-100 тысяч, чтобы эта операция была минимально успешной. Это значит, что россиянам нужно заводить минимально 30 тысяч, так как они заводили в прошлом году", – отметил Самусь.

В настоящее время на территории Беларуси, как сообщил эксперт, находится максимум 10 тысяч российских военных. Он не исключает, что пополнить численность российская армия попытается за счет мобилизованных, но это будет зависеть от ситуации на фронте.

“Они набрали мобилизованных 300 тысяч, примерно половина из них находится на фронте, то есть 150 тысяч готовятся к участию в боевых действиях. Это означает, что какую-то часть можно направить в Беларусь. Все будет зависеть от ситуации на фронтах. Если Украина начнет в одном из направлений наступательную операцию, то россияне вынуждены будут направить туда основную часть мобилизованных, чтобы не дать засыпаться всему фронту. Если фронт замрет и будет стабилизирован, то какую часть можно отправить в Беларусь”, — прогнозирует эксперт.

Михаил Самусь предполагает, что россиянам придется объявлять дополнительную мобилизацию и делать это не раз.

"Им нужно еще два раза по такой же волне, чтобы набрать миллион и забрасывать мясом весь фронт, включая Беларусь", — резюмировал он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко свято верит, что войска НАТО должны были захватить Беларусь, а затем напасть на Россию со стороны Донбасса.

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