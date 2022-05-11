"Для них эта ситуация "win-win": Ким рассказал, что россияне массово саботируют приказы и ломают свою технику

"Для них эта ситуация "win-win": Ким рассказал, что россияне массово саботируют приказы и ломают свою технику

Виталий Ким рассказал, что россияне саботируют приказы, ломают свою технику. Для них эта ситуация "win-win" – и не умер, и преступный приказ не выполнил.

Российские военные массово саботируют приказы и ломают технику. На Харьковском направлении ВСУ гонит российских оккупантов за поребрик.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сейчас массовое явление – россияне саботируют приказы, ломают свою технику. Для них эта ситуация "win-win" – и не умер, и преступный приказ не выполнил", – написал он в Telegram-канале.

Руководитель Николаевской ОВА также сообщил, что сегодня он написал легиону "Свобода России" и ждет ответа. Ким подчеркнул, что развитие такого движения – это очень радостный факт.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей пытают украинских патриотов. Тех, кто не соглашается сотрудничать, убивают.

Скоро выгоним, держитесь: Ким о вражеских войсках в Николаевской области

Читайте также: