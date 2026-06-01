"Для них это шок": Буданов сообщил, как удары по России меняют настроения общества

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов / © Getty Images

Удары украинских дронов по территории России все сильнее влияют на российское общество, которое оказалось психологически не готово к атакам внутри страны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя последствия ударов по РФ во время форума «Архитектура безопасности», передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

По словам главы ОП, для многих россиян стало шоком то, что война начала ощущаться не только на фронте, но и в глубоком тылу. Он отметил, что удары по российской территории уже имеют не только военный, но и заметный психологический эффект.

«Для них это реально проблема, потому что они морально не были готовы к тому, что могут массово прилетать дроны и ракеты», — отметил Буданов.

Он добавил, что в российском обществе царит непонимание и растерянность из-за атак, которые ранее там считались невозможными.

«Для них это шок. У них полное непонимание и неготовность воспринимать это после того, как они верили, что такого никогда не может быть», — пояснил глава ОП.

Буданов также намекнул, что подобные удары могут становиться более ощутимыми для РФ и дальше, ведь они разрушают образ «полной безопасности» внутри страны, который годами формировали российские власти.

