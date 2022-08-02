"Для николаевцев эта ночь выглядела так": Ким опубликовал видео вражеской атаки

Армия российских оккупантов в ночь на 2 августа дважды нанесли удары по Николаеву.

Россияне атаковали два района города после 01:00 и около 4:00. Один - подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - ракетами типа С-300 .

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео ночной атаки.

"2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так", - подписал видео Ким.

К слову, в результате ночной атаки армии РФ повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещение находился охранник здания. Муж получил ранение.

Как сообщалось, в течение ночи российские захватчики обстреляли четыре района Харьковской области. Прошлой ночью в Харькове было спокойно, удары врага не зафиксированы. Однако российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области - пострадала гражданская инфраструктура.

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