"Для обеспечения прогресса в переговорах": Генсек ООН призывает к "гуманитарному прекращению огня" в Украине

"Для обеспечения прогресса в переговорах": Генсек ООН призывает к "гуманитарному прекращению огня" в Украине

По его словам, ООН прилагает все усилия, чтобы «поддержать людей, жизнь которых была перевернута войной».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к «гуманитарному прекращению огня» в Украине для прогресса в политических переговорах.

Об этом он заявил журналистам в понедельник в своем обращении по поводу войны в Украине, пишет "Укринформ".

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«Давайте будем откровенны, – подчеркнул он. – Решение этой гуманитарной трагедии не лежит в гуманитарной плоскости. Оно политическое. Поэтому я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах устава ООН».

Гутерреш сообщил, что попросил координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса "немедленно изучить с привлеченными сторонами возможные соглашения и договоренности о гуманитарном прекращении огня в Украине".

Он отметил, что «с начала российского вторжения война привела к бессмысленной гибели тысяч людей, перемещению десятка миллионов человек, преимущественно женщин и детей, систематическому разрушению важнейшей инфраструктуры, стремительному росту цен на продовольствие и энергоносители по всему миру».

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Этому необходимо положить конец, добавил он.

По его словам, ООН прилагает все усилия, чтобы «поддержать людей, жизнь которых была перевернута войной».

Кроме помощи странам, принимающим беженцев, гуманитарные агентства и партнеры ООН оказали помощь около 900 тыс. человек, преимущественно в восточной Украине. Речь идет о продуктах питания, приютах, одеялах, лекарствах, воде и средствах гигиены, сказал генсек.

В настоящее время, отметил он, в Украине находится более тысячи сотрудников ООН, задействованных в восьми гуманитарных центрах в Днепре, Виннице, Львове, Ужгороде, Черновцах, Мукачево, Луганске и Донецке.

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За последний месяц Всемирная продовольственная программа и ее партнеры охватили 800 тыс. человек, а к середине апреля это количество вырастет до 1,2 млн. человек, сказал Гутерреш.

ВОЗ и партнеры предоставили наборы для неотложной медицинской помощи, травматологии и хирургии для более чем полумиллиона человек.

Гутерреш призвал "стороны этого конфликта" и международное сообщество работать вместе с ООН "ради мира в знак солидарности с народом Украины и всего мира".

Напомним, в ООН предупредили о серьезных последствиях из-за вторжения РФ в Украину.

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