Для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов – Воздушные силы

Там подчеркнули, что Украина нуждается в авиационном прикрытии как в военное, так и в мирное время.

Для защиты неба Украина нуждается в замене устаревших советских самолетов разных типов единственным типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16 в количестве до 200 бортов. В настоящее время авиационная группировка оккупантов в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

Он также отметил, что авиационная группировка врага сосредоточена на четырех десятках аэродромов в России, Беларуси и временно оккупированных территориях Украины.

"Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет сейчас определяется... Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – это требование времени. В настоящее время самым вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", — пояснил он.

Игнат также подчеркнул, что Украине не предоставят все и сразу, очевидно, сначала это будет несколько авиационных подразделений – эскадрилий.

"Сначала нужно подготовить летный состав, авиационных инженеров и аэродромную инфраструктуру к дальнейшему перевооружению на новые образцы техники и сопутствующее оборудование. Далее – формирование авиационных бригад – до пяти, каждая из них может включать до 3 эскадрилей. Такое государство, как Украина, одно из крупнейших в Европе, нуждается именно в таком количестве самолетов, и это уже будет полное перевооружение и замещение старой советской техники", — говорит спикер Воздушных сил.

По словам Игната, Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (1 – учебная, 3 – транспортные, одна – штурмовая, одна – бомбардировочная и 5 – истребительных). Новейший самолет (Су-27) Воздушные силы получили на вооружение в 1991 году.

По словам Игната, самолет F-16 имеет широкий спектр средств поражения: может наносить удары как по наземным целям (склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепрайоны, бронетехника противника), так и поражать все виды аэродинамических целей (ракеты, самолеты, вертолеты и дроны-камикадзе).

Поставки истребителей F-16.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Аналитики подсчитали, что "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16 станет почти в $30 млрд.

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если это решение поддержит НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает передачу Украине современных истребителей. Однако он назвал условия – "недопущение эскалации" и "если это не ослабит французскую армию".

Как пишут СМИ, министр обороны Алексей Резников 31 января направляется в Париж, где, скорее всего, будет говорить об истребителях F-16 для Украины.

Однако президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что Америка не будет передавать Украине самолеты F-16.

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