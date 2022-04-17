Для оккупантов есть особая "верба": ВСУ потроллили россиян в праздник (видео)

Для оккупантов есть особая "верба": ВСУ потроллили россиян в праздник (видео)

Наши солдаты показали видео, где уничтожают врагов.

Вооруженные Силы Украины поздравили российских оккупантов с Вербным воскресеньем, предупредив, что украинские защитники имеют для них особую "вербу", намекая на артиллерию.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, Верба бьет!" Для оккупантов ВСУ имеет особую "вербу". Слава ВСУ! Украина победит!" — говорится в обращении к российским военным.

Напомним, по состоянию на 17 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,3 тысяч человек.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.