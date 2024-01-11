"Для оккупантов неожиданно наступила зима": Мариуполь до сих пор без отопления

Оккупанты так и не наладили тепло- и электроснабжение.

В временно оккупированном Мариуполе огромные проблемы с отоплением и электроэнергией. Также в городе наблюдается транспортный коллапс.

Об этом "24 каналу" сообщил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что оккупационная администрация была не готова к таким проблемам.

"Для мариупольских оккупантов неожиданно наступила зима. Соответственно, те коммунальные проблемы, которые появились у жителей временно оккупированного Мариуполя, для них стали неожиданностью", — подчеркнул он.

Дмитрий Забавин также отметил, что мариупольцы продолжают присылать фотографии, свидетельствующие о том, что температура воздуха в помещениях составляет примерно 8 -11 градусов тепла. Отопление осуществляется электричеством, которое также часто выключается.

Кроме того, фиксируется транспортный коллапс. В городе не расчищают дороги, поэтому многие мариупольцы не могут пользоваться общественным транспортом.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики демонтируют здание, где была "главная" застенка в городе на проспекте Металлургов.

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