Для опознания тел из сотен безымянных могил в Изюме заработала мобильная ДНК-лаборатория

Россияне все 7 месяцев терроризировали местных и сейчас у них только одно желание – похоронить родных по-человечески.

Мобильная ДНК-лаборатория работает в Изюме Харьковской области, чтобы помочь опознать тела из безымянных могил, говорится в ТСН.

Родственники погибших сдают анализы, чтобы была возможность идентифицировать тела. Проходят эту процедуру десятки людей, чтобы получить хоть какое-то известие о своих родных, уже несколько месяцев пропавших без вести. Кроме того, результаты исследований нужны для того, чтобы выдали свидетельство о смерти или позволили перезахоронить тело.

Изюмчане дают сначала показания прокурорам, а затем идут сдавать образец ДНК. Большинство в очереди надеется получить известие о самых родных.

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Анатолий последний раз видел сына 8 марта, когда тот приходил поздравлять маме, дальше исчез. "Похоронили под номером могилки 55 вроде. Надо сдать ДНК, чтобы знать точно там мой сын, может ли он еще и жив", — говорит мужчина.

Из массового захоронения в изюмском лесу извлекли 447 тел, там были и женщины, и мужчины, и даже 5 детей. Россияне закапывали убитых, а родственникам давали только номер могилы и на кладбище не пускали. После увольнения города криминалисты начали эксгумацию, которую закончили в сентябре. Идентифицировать погибших сразу невозможно. "В большинстве у нас есть анкетные данные, информация из журналов захоронений, но эти документы не точны, поскольку даже в журнале были ситуации, когда по определенному номеру должен быть похоронен мужчина, а там была женщина. Когда должен был быть один человек, в одном могиле — там было 3 тела", — объясняет спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Поэтому эксперты отобрали образцы ДНК у всех тел. "Это может быть одежда. Смывы делаются, если там есть пятная крови, или волосы с луговицей — там тоже есть ДНК. Их внесли в единую базу", — объясняют эксперты.

Вячеслав в начале марта потерял мать, у которой от обстрелов не выдержало сердце. Оккупанты забрали пакет с телом и обещали закопать под номером 362, но ныне тело из этой могилы неузнаваемо и без ДНК перезахоронить женщину нельзя.

Юлия привела на анализ ДНК свою дочь, которая в мае осталась без отца. "Прятала сначала во дворе, а потом приехали россияне, когда оказали эти же ритуальные услуги, забрали и похоронили под номером. Мы даже ни одного номера не знали, ничего", — говорит женщина.

По данным местных властей, за время оккупации в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, еще две сотни без вести пропали. Россияне все 7 месяцев терроризировали местных и сейчас у них только одно желание – похоронить родных по-человечески.

Процесс идентификации, говорят эксперты, может занять до двух месяцев. В настоящее время тела эксгумированных хранятся в Харькове. Как только появляется информация о родственниках, их отдают на погребение.

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