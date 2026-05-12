Для отдельных военных готовят важные послабления: что предусматривает законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий расширить права военнослужащих, условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы для прохождения службы по контракту.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает предоставление таким военным дополнительных социальных гарантий. В частности, речь идет о праве на ежегодные и дополнительные отпуска, возможность проходить лечение по месту жительства или службы, а также право на перевод в другие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, законопроект предлагает расширить основания для увольнения таких военнослужащих со службы.

Отдельно авторы документа хотят урегулировать статус женщин, условно-досрочно уволенных для прохождения военной службы. В настоящее время они фактически не имеют права на отпуск по беременности и родам, а также не могут быть уволены со службы из-за беременности или необходимости ухода за ребенком.

Предложенные изменения должны устранить эти ограничения и предоставить таким военнослужащим соответствующие гарантии.

Напомним, во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.

К слову, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

