Для отражения воздушных атак России украинская армия привлекает необычных помощников - NYT

ППО / © Государственная пограничная служба Украины

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В борьбе с массированными атаками дронов России Украина полагается не только на современные ПВО, но и на добровольцев, которые по ночам дежурят с поисковыми прожекторами и старыми пулеметами, спасая небо над Киевом.

Об этом пишет The New York Times.

Пока столицу Украины защищают системы Patriot, в 80 километрах от Киева, в городе Переяслав, обычные украинцы — от преподавателей и строителей до бывших журналистов — добровольно противостоят российским дронам с помощью старых пулеметов, прожекторов и лазеров. Все они — часть гражданского подразделения противовоздушной обороны.

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В одну из таких ночей журналисты The New York Times провели время с одним из подразделений. Добровольцы, одетые в военную форму, собрались перед дежурством, зная, что впереди — горячая ночь. Уже около полуночи они получили сигнал, что в воздухе — несколько вражеских дронов, и быстро отправились на позиции. На месте они развернули пулеметы и оптику, ожидая цели.

Россия, по данным украинской ПВО, на той неделе осуществила самую масштабную атаку за все время войны — более 470 дронов и ловушек. Дроны теперь летают выше, меняют маршруты и идут группами, чтобы ввести в заблуждение ПВО.

Для борьбы с ними Украина использует как современные системы, так и старое оружие. Например, в Переяславе — пулеметы Максим еще со времен Второй мировой. Командир подразделения Олег Ворошиловский объясняет, что даже эта техника эффективна — она помогает не только сбивать дроны, но и передавать информацию вглубь оборонительного кольца столицы.

Жители Переяслава заметили, что дроны России часто летают низко над рекой, минуя радары. Именно поэтому и создали подразделение в 2023 году. Армия передала им пулеметы и провела инструктаж. Остальное — форму, еду, горючее — волонтеры обеспечивают самостоятельно.

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София, бывшая журналистка, которая сейчас работает в подразделении полный рабочий день, вспоминает: «Мы слышали и видели дроны, и понимали — нужно что-то делать. Нужно было только оружие и патроны». В команде также есть женщины.

Их задача — защищать внешнее кольцо ПВО Киева: около 30 км зоны, где они первыми принимают удар и передают информацию дальше. Часто эти ночи проходят без единого выстрела, но каждое обнаружение врага помогает спасти жизни в городе.

Недавно команда получила новый американский пулемет Browning, который планируют применять после тренировок. Для них это — настоящая мечта, ведь старое оружие не всегда может достать дроны, которые летят на высоте более 2000 метров.

Одна из последних ночей — типичный пример: добровольцы провели часы в ожидании сигнала, сосредоточенно всматривались в экраны планшетов, слушали гул дронов и координировали действия с другими подразделениями. И хотя не было ни одного выстрела, уже утром соцсети заполонили фото разрушенных зданий и раненых — несколько десятков дронов прорвали оборону.

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«Классическая ночь», — подытожил Ярослав, ИТ-преподаватель и один из членов экипажа, устало вглядываясь в светящееся небо.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия нанесла массированную атаку по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, 16 из них медики госпитализировали.