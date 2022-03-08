Для получения и распределения гуманитарной помощи создан Координационный центр

По словам премьера, правила ввоза гуманитарных грузов максимально упрощены.
Правительство продолжает работать на победу над российским оккупантом.
Об этом 8 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Неделю назад был создан Координационный центр, цель которого – получение и распределение гуманитарной помощи. Мы максимально упростили и продолжаем упрощать правила ввоза таких товаров, в ежедневном режиме убираем большинство бюрократических процедур", – отметил он.
Кроме того, для налаживания международной логистики правительство Украины приняло решение о новом порядке пересечения государственной границы для водителей.
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