"Для примирения": в Ватикане снова привлекли к крестному шествию украинцев и россиян

В Ватикане снова удалось примирить украинцев и россиян, привлекая их к Крестному шествию, которое состоялось вечером 7 апреля.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

«Из СМИ стало известно, что во время 10-й станции дети (мальчики) из Украины и России будут символизировать трагедию войны. Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате, папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!», – написал Андрей Юраш в Facebook.

Известно, что мальчик из Украины – беженец, которому пришлось ночью бежать из окруженного русскими войсками Мариуполя и переехать в Италию.

«Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя ободраным и полностью обнаженным. Я не знал языка и не имел ни одного друга», – процитировало его издание Vatican News.

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В то же время мальчик из России заявил, что чувствует вину, впрочем, не понимает за что, и не чувствует «счастья и мечты на будущее».

«Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только большие печаль и страдания, – сказал он. – Подобное случилось с отцом и дедом, которые уехали, и не имеем о них ни одного известия. Один мой школьный товарищ, с большим страхом, сказал мне на ухо, что идет война. Возвратившись домой, я написал молитву: "Иисус, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями"».

Напомним, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Франциск хотел встретиться с диктатором Владимиром Путиным, но ему отказали в такой возможности.