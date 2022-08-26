Для пыток используют электричество, удушение и другие жестокие методы: оккупанты обустроили пыточные в подвалах на ЗАЭС

В подвалах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупанты обустроили пыточные, где жестоко издеваются над активистами, волонтерами и предпринимателями Энергодара.

В Энергодаре известно о десятках новых случаев похищения людей.

Об этом в Сети сообщает Восточная правозащитная группа, ссылаясь на многочисленные показания очевидцев.

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По словам местных жителей, людей везут в подвалы АЭС, где их допрашивают и пытают.

"По полученной информации похищают преимущественно активистов, волонтеров, местных предпринимателей, жителей, которые не поддерживают оккупантов. Задержанных везут в подвалы АЭС, где затем подвергают их пыткам — выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, пытают электричеством, используют удушения через целлофановые пакеты и другое", — говорится в сообщении правозащитников.

Также, по свидетельствам местных жителей, с территории Запорожской АЭС несколько раз выезжали автобусы с большими мешками. Вероятно, это были трупы замученных людей. По словам энергодарцев, автобусы с мешками ехали в направлении Каменка-Днепровской.

Напомним, по состоянию на 26 августа, Запорожская АЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины. В 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков атомной электростанции подключен к энергосети.

Добавим, что ситуация с Запорожской электростанцией, которую россияне захватили еще в начале марта 2022 года, опасна. Ранее в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС только в одном случае

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