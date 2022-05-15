Для расследования военных преступлений РФ в Украину приедут 42 следователя International Criminal Court

Для расследования военных преступлений РФ в Украину приедут 42 следователя International Criminal Court

Среди них – 30 представителей Нидерландов. Это, в частности, судмедэксперты и аналитики.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 2 марта начал расследование по преступлениям, совершенным Россией в Украине.

Для расследования военных преступлений в Украину приедут 42 международных следователя.

Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

Прокурор отметил, что необходимо, прежде всего, исследовать факты и установить истину и подчеркнул, что рад сотрудничать с украинскими властями.

Также прокурор напомнил, что Польша, Литва и Украина создали общую группу по расследованию военных преступлений России.

По его словам, это самое большое количество следователей, которых когда-либо отправлял Международный уголовный суд.

"Главное, чтобы расследование было достоверным, честным и независимым, и чтобы потом судья мог принять решение", – отметил Карим Хан.

Напомним, в Гааге начали расследование военных преступлений России против Украины.

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