Для разминирования территорий нужно не менее 10 дней: жителей Киевской области призывают еще не возвращаться домой

Для разминирования территорий нужно не менее 10 дней: жителей Киевской области призывают еще не возвращаться домой

В течение 2-5 апреля на освобожденных территориях области будет действовать комендантский час.

Бывший глава Киевской ОГА, председатель гуманитарного штаба КОВА Алексей Кулеба призвал жителей области еще не возвращаться домой, поскольку освобожденные территории до сих пор опасны. Для их разминирования требуется не менее 10 дней.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Мы все хотим вернуться домой. Однако освобожденные от оккупантов территории Киевщины до сих пор опасны", — подчеркнул чиновник.

По его словам, на всех освобожденных от оккупантов населенных пунктах от сегодня, 2 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час.

"Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ, навести там порядок. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер", — сообщил Кулеба.

Следует отметить, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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