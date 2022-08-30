"Для России это будет катастрофа": эксперт рассказал, как освобождение правого берега Днепра приблизит победу

Также деоккупация Херсона приблизит Украину к ее границам на 23 февраля 2022 года.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Деморализация – это постоянная беда российской армии. Она была всегда и во всех войнах. Что касается смены на юге, то да, она есть. Мы сейчас наблюдаем за процессами, которые серьезно могут изменить ситуацию по полю битвы. С выходом на правый берег Днепра в район Херсона и вдоль всего берега, тогда российская армия больше никогда не сможет переправиться на правый берег, а ВСУ получают очень серьезные возможности и улучшенные позиции, с которых можно наносить удары по берегам Крыма и по левому берегу Днепра. Это очень серьезно может усложнить выполнение боевых задач российским оккупантам в районах Херсонской и Запорожской областей уже на левом берегу, поскольку выходы из Крыма будут перекрыты", - подчеркнул Грабский.

Военный эксперт объяснил, что после деоккупации Херсона оборона оккупантов упадет и на левом берегу Днепра.

"Таким образом, по принципу домино оборона противника упадет. Также враг провалит свои стратегические задачи — прорыв в Николаев и Одессу с выходом на непризнанное Приднестровье и Молдову. Для России это станет катастрофой. Потому что фактически все для чего она начинала эту войну, она потеряет. Фактически мы вернемся к состоянию, которое было 23 февраля. И тогда говорить о какой-то победе России в войне не будет смысла. Ситуация на юге в результате успешного наступления ВСУ может изменить ход войны", — сказал Грабский.

Напомним, Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе.

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