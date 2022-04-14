"Для России это фатально": Подоляк рассказал о разработке новых гарантий безопасности для Украины

Россия препятствует тому, чтобы страны приобщались к числу гарантеров безопасности Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проводит консультации на уровне советников разных стран по поводу новой так называемой формулы гарантий безопасности. Многие страны хотят приобщиться к этому, чтобы понять эту модель. Однако РФ препятствует этому, выступая категорически против увеличения количества стран-гарантов безопасности для Украины.

Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, для Украины важно, чтобы стран-гарантов безопасности было как можно больше, чтобы это были государства с мощными мировыми армиями. Потому что, как пояснил Подоляк, это сразу решит все вопросы на будущее.

РФ же препятствует этому процессу, потому что понимает, что для Москвы будет фатальной ситуация, когда Украину будет поддерживать ряд мощных государств.

"Сейчас продолжаются консультации, которые нужно на себя брать юридические обязательства, как это будет вырисовываться с точки зрения многостороннего договора. Я бы не сказал, что кто-то отказался, наоборот. Это новая модель безопасности, они бы хотели понять эту формулу. Сейчас продолжается обсуждение на уровне политических советников. Я думаю, где-то по крайней мере в ближайшее время будем понимать конфигурацию, потому что россияне категорически не хотят увеличивать количество стран, которые могут быть гарантами безопасности, для нас же важно, чтобы таких стран было как можно больше. Чтобы туда входили практически все страны с мощными мировыми армиями. Ибо это сразу решит все вопросы на будущее. Понимаете, когда рядом с Украиной стоит еще десяток стран с потенциально лучшими армиями, чем в России. Говорю "потенциально лучше", потому что мы видим, как воюет сегодня Россия. Это безусловно для страны-агрессорки выглядит фатально", — рассказал Подоляк.

Напомним, Подоляк назвал предпосылки для встречи Зеленского с Путиным.

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