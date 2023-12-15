"Для России – это нежелательный сценарий": ГУР – о прогнозе Буданова о войне до 2025 года

Для России продолжение войны в 2025 году – это нежелательный сценарий.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини" 15 декабря, комментируя прогноз главы ГУР Кирилла Буданова по поводу войны до 2025 года.

"Есть цитата главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Состоит она в том, что по состоянию на данный момент в Кремле нет планов на продление на 2025 год. Возможно, по итогам 2024 года они могут быть скорректированы. В Кремле также видят цифры и анализируют ситуацию, и понимают, что в 2024 году, а особенно в 2025, экономическая ситуация, давление и результаты санкционной политики значительно увеличатся. Ряд деструктивных процессов в российской экономике уже запущен и набирает обороты. Поэтому, конечно, для них это был бы нежелательный сценарий", — сказал Юсов.

Напомним, Буданов заявил, что у россиян также проблемы с ресурсами. Поэтому сейчас РФ не планирует затягивать войну на 2025 год.

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