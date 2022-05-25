"Для России война должна закончиться реальным поражением" – министр обороны Эстонии

Он подчеркнул, что войну в Украине нужно закончить не дипломатией.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет подчеркнул, что полномасштабная война в Украине должна закончиться реальным поражением России.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятный боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, управляемая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения", — заявил он.

По словам министра, позиция западных стран в вопросе помощи Украине существенно изменилась, однако Украина все еще нуждается в дополнительном вооружении.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме, системы вооружения, чтобы было как минимум погибших среди мирного населения и вообще погибших. То есть нужно как можно быстрее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины", – заявил Лаанет.

Он также отметил, что у стран должна быть четкая позиция – подписывать мирный договор нельзя.

Напомним, Эстония просит все страны ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз.

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