Для россиян больше нет безопасного тыла: Коваленко объяснил, что для РФ означает потеря истребителей

Российские оккупанты к концу этого года потеряли “ощущение безопасного тыла”. Именно в конце 2023 года армия РФ потеряла сразу несколько своих самолетов.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“В декабре 2023 года российская тактическая авиация понесла одни из самых тяжелых потерь в предельно короткие сроки. Первоначально это был удар дронами по аэродрому Морозовск 17 декабря, на котором базировались в основном фронтовые бомбардировщики Су-34 и, согласно предварительной информации, как минимум два из них по результатам налета были выведены из боеспособного состояния. Затем это было падение 22 декабря Су-34 в Херсонской области, по результатам которого ВКС РФ потеряли сразу 3 дорогих самолета. А на 25 декабря был сбит Су-30СМ над Черным морем и Су-34 на мариупольском направлении”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Он также добавил, что в промежутках между этими "отминусованиями" оккупанты потеряли еще Су-24М, а кроме того — еще несколько штурмовиков Су25. Об этих потерях россияне писали, что это был "дружеский огонь".

"Однако по данным Генерального штаба ВСУ, только в 2023 году ВКС РФ потеряли в Украине 46 боевых самолетов, без учета случаев friendly fire, катастроф на территории России и непонятных инцидентов на российских аэродромах в ближней тыловой зоне. Ведь, казалось бы, 27 февраля 2022 г. российский генерал Конашенков заявлял, что воздушное пространство над Украиной полностью находится под контролем ВКС РФ, а ПВО Украины нейтрализовано. Между тем, по состоянию на конец 2023 года для российской авиации становится опасным не только пребывание в воздушном пространстве временно оккупированных территорий, но и в своем собственном и своих аэродромах в том числе", — подчеркнул Коваленко.

Он также подчеркнул, что россияне, не имея возможности использовать авиационное ракетное вооружение в зоне боевых действий, перешли на тотальное применение авиационных бомб, которые после доработки устанавливаемыми универсальными модулями планирования и коррекции полетом применялись на расстоянии за 30 км и более, до подлета к линии. боестолкновений.

"Обычная, даже старая советская, авиационная свободнопадающая бомба ФАБ-250/500/1500 превращалась в дальнобойное средство поражения, с повышенными показателями точности. Это позволяло российской авиации использовать безграничные запасы данных бомб в режиме 24/7 с минимальными рисками как для пилотов, так и для машин. Именно этот фактор не только сдерживал наступление СОУ, но и позволял российским войскам более эффективно наступать, особенно в районе Бахмута, а сейчас Авдеевки. Но потеря за одну неделю сразу нескольких самолетов, особенно носителей КАБ – Су-34, заставляет российское командование срочно пересматривать стратегию применения тактической авиации", - отметил Коваленко.

Напомним, что в течение 23-24 декабря силы ПВО Украины сбили 4 российских самолета Су-34. Это ощутимый удар по врагу.

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