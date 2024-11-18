Для сил обороны существует угроза окружения на Кураховском направлении — Попович.

НаКураховском направлении существует угроза образования двух колец оцепления для украинских военных.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный обозреватель Денис Попович.

"По крайней мере вчера, насколько я понял, боеприкосновений было меньше, было меньше продвижений россиян на Кураховском направлении. Но они есть, то есть тенденция сейчас такова, что они пока есть. Там может образоваться два кольца окружения: одно малое, другое большое. Большое — это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение поблизости. Успеновки", — сказал он.

Эксперт отметил, что если у украинцев нет "тузов в кармане", то россиян могут вытеснить ВСУ данного участка.

"Такая вот опасность там есть на сегодняшний день. И если мы там тузов в своем кармане не имеем, то тенденция пока такова, что россияне приближаются к выполнению задачи по выдавлению наших войск из этого района", — отметил военный обозреватель.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили положение в Макаровке.

Кроме того, мы ранее информировали, что потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку.

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