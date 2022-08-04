"Для систем ПВО – очень легкая цель": эксперт рассказал, чем Украина сможет сбивать иранские беспилотники

Если Россия будет применять в войне против Украины иранские беспилотники, то украинские войска смогут сбивать их средствами противовоздушной, противоракетной обороны, а также с помощью истребителей.

А вот ПЗРК Stinger уже не сможет сбить такого типа БПЛА из-за большой высоты полета.

Об этом военный эксперт роман Свитан рассказал в эфире телеканала FreeДом.

"Высота полета этих беспилотников – немного выше, чем – Stinger. Stinger – до пяти километров высоты может сбить беспилотник, а, допустим, Shahed-191 и 129-й (иранские беспилотники – ред.) может подниматься до семи-девяти километров. Stinger их на этих высотах не возьмет, но на этих высотах их возьмут наши и ПВО, и ПРО, и Воздушные силы: истребители их там могут достать. Причем, поскольку это тихоходы, скорости у них небольшие – 150-200 километров – они не маневрены и на этих высотах практически любые истребители их достают, и практически любая система ПВО", – пояснил эксперт.

"Новые системы, которые сейчас нам будут передаваться, – IRIS-T немецкие и особенно NASAMS норвежско-американские – они вообще до 20 километров высоты берут. Для этих систем ПВО – это (иранские БПЛА – ред.) очень легкая цель", – заметил Свитан.

Напомним, в середине июля в Белом доме сообщили, что Россия могла обратиться за помощью к Ирану по поводу сотен беспилотников, которые, в частности, могут нести оружие.

В августе стало известно, что Иран мог отправить беспилотники в РФ для полевых испытаний. Также есть данные о том, что в Россию отправились иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".

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