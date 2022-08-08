Для скандального отчета Amnesty International люди свидетельствовали под давлением — Центр стратегических коммуникаций

Организация использовала для подготовки отчета о войне в Украине свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и в тюрьмах на временно оккупированных территориях.

Для скандального отчета Amnesty International люди свидетельствовали под давлением.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

"Информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

По информации Центра, иногда "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и уехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы проходили проверку администрацией заведений и, в редких случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

Генсек правозащитной организации Агнесс Каламар в свою очередь отреагировала на критику отчета в мире. Она заявила, что их в соцсетях атакуют украинские и российские боты и тролли. И что критика "не ослабит беспристрастность" организации.

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