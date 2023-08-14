Для тех, кто закрывает украинское небо: срочный сбор средств для подразделения сил ПВО

На ремонт авто и приобретение дрона нужно 140 тысяч гривен.

Открыли срочный сбор средств на "глаза" и ремонт авто подразделения сил ПВО, который закрывает наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

Просим приобщиться к сбору средств на ремонт пикапов, которые повреждаются после обстрелов пикапов и дрон, который поможет в работе подразделения силам ПВО. У бойцов подразделения очень хорошая статистика, но чтобы работать и закрывать небо было надежнее и без потерь, нужен дрон Mavic.

На ремонт авто и приобретение дрона нужно 140 тыс. гривен. Времени маловато, ведь каждая минута на фронте работы ПВО — это жизнь не только военных.

Цель: 140 000.00 ₴

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Номер карты банки: 5375 4112 0763 6940

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