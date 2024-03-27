Для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас: что известно

Это первый случай, когда россияне ударили по такому виду боеприпаса по городу. Кроме того, боеприпас был выпущен из самолета – впервые с 2022 года.

Для удара по Харькову в среду, 27 марта, российские оккупанты применили авиабомбы – впервые с 2022 года.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Под ударом – Шевченковский район Харькова, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250", – отметил виню.

В результате атаки есть два прилета – первое попадание по общеобразовательной школе, второе – просто посреди жилых домов.

По словам полицейского, авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время.

"Я знаю, что все привыкли к сигналу воздушной тревоги. Мало кто реагирует на него и прячется в укрытие. Но я не устану предупреждать: враг использует и это. Сейчас применяет более тяжелое вооружение по городу. Поэтому призываю – берегите свою жизнь и жизнь детей и близких. Учитывайте возможность повторных ударов", — подчеркнул Болвинов.

Что известно о УМПБ Д-30

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко уточнил, что УМПБ Д-30 – нечто среднее между КАБ и ракетой, передает"Суспільне".

"Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько находящихся на расстоянии домов", — сказал Тимошко.

По его словам, это первый случай, когда россияне ударили таким видом боеприпаса по городу. Боеприпас был выпущен из самолета.

"Это не КАБ. Предварительно, дистанция работы – около 90 км этого боеприпаса. Он меньше КАБ, однако разрушительная сила этого боеприпаса достаточно серьезна. Я думаю, что это было или какое-то испытание на гражданском населении города Харькова, вот такое циничное. По городу Харькову применение такого боеприпаса – это впервые", – добавил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Напомним, что в результате сегодняшнего удара оккупантов по Харькову один человек погиб, а еще 16 получили ранения — из них четверо детей.

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