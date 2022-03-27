Для украинцев бесплатно заработали онлайн-курсы иностранных языков: как приобщиться

Во время регистрации следует указывать украинский как родной язык, чтобы получить премиум-доступ.
Популярные платформы для изучения иностранных языков предоставили бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предоставил перечень онлайн-ресурсов:
• Busuu дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков;
• Drops дает украинцам доступ к премиум-версии на год;
• LingQ открывает премиум-аккаунт для украинцев (24 языка). Для активации обратитесь в службу поддержки;
• Preply упразднили комиссию для украинцев. Также для пользователей из Украины была введена программа поддержки по изучению иностранных языков;
• Duolingo предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;
• Ling App предоставил бесплатное пользование для украинцев;
• UTalk открыл свободный доступ к своему приложению;
• Coursera на своей платформе предоставляет бесплатный доступ украинцам;
• Платформа Mondly предоставила бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.
Во время регистрации следует указывать украинский как родной язык, чтобы получить премиум-доступ.
Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.
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