Для украинцев бесплатно заработали онлайн-курсы иностранных языков: как приобщиться

Во время регистрации следует указывать украинский как родной язык, чтобы получить премиум-доступ.

Популярные платформы для изучения иностранных языков предоставили бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предоставил перечень онлайн-ресурсов:

• Busuu дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков;

• Drops дает украинцам доступ к премиум-версии на год;

• LingQ открывает премиум-аккаунт для украинцев (24 языка). Для активации обратитесь в службу поддержки;

• Preply упразднили комиссию для украинцев. Также для пользователей из Украины была введена программа поддержки по изучению иностранных языков;

• Duolingo предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;

• Ling App предоставил бесплатное пользование для украинцев;

• UTalk открыл свободный доступ к своему приложению;

• Coursera на своей платформе предоставляет бесплатный доступ украинцам;

• Платформа Mondly предоставила бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.

Во время регистрации следует указывать украинский как родной язык, чтобы получить премиум-доступ.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

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