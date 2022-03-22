Для украинцев, совершивших преступления на стороне врага, предлагают смягченное наказание – Минобороны

Граждане мобилизованные из "ЛНР" и "ДНР" при сдаче в плен могут получить специальные условия.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам, воюющим на стороне врага.

Он предложил им смягченное наказание, если они сложат оружие и сдадутся в плен. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

В своем обращении Алексей Резников сообщил, что в последнее время в плен попадают наши граждане, мобилизованные из "ЛНР" и "ДНР". Также он напомнил, что солдаты для России – это только пушечное мясо.

"Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С какими-то разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные Украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы единое целое", – обратился Алексей Резников к мобилизованным из временно оккупированных территорий украинцев.

Но надо заметить, что те, кто уже совершил определенные преступления, должны бежать, или сдаваться в плен как можно скорее. Тогда искреннее раскаяние будет учтено и дело будет рассматриваться в каждом случае отдельно.

Напомним, что недавно возле Кривого Рога взяли в плен оккупанта из Горловки, который был деморализован, голоден и просил есть.

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