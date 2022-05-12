Для украинцев в Польше создали сайт для регистрации на обучение или поиск работы в университетах

Для украинцев в Польше создали сайт для регистрации на обучение или поиск работы в университетах

В Польше для украинцев запустили платформу, которая позволяет начать или продолжить учебу или работу в университетах.

В Польше разработали общепольскую платформу набора для украинских абитуриентов. Сайт доступен на украинском, польском и английском языках.

Об этом пишет пресс-служба Варшавского университета.

Ресурс ukraina.irk.edu.pl был разработан в рамках программы "Солидарные с Украиной" Варшавский университет совместно с межвузовским Центром Информатизации. На сайте украинцы могут найти информацию о польских высших учебных заведениях, о стажировках и доступных вакансиях для работников сферы образования.

"Платформа была подготовлена ​​по инициативе Конференции ректоров академических учебных заведений Польши, чтобы помочь украинским абитуриентам, студентам, докторантам и ученым ознакомиться с предложением получения образования или возможностями трудоустройства в польских вузах и научно-исследовательских институтах", – говорится в сообщении.

В программе принимают участие более 10 вузов Польши, среди которых Варшавский и Ягеллонский университеты.

Для украинских студентов будет действовать упрощенная система поступления в университеты Польши. Поскольку не все выпускники из Украины могут иметь аттестаты или дипломы, в Польше разработали процедуру проверки реальных знаний абитуриентов.

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Кроме того, украинцы, которые хотят остаться на учебу в Польше, смогут приобрести статус студента уже на "нулевом" году обучения, так называемом языковом году.

Следует отметить, что в связи с войной в Украине польские университеты выделили около 2 437 мест для украинцев. Из них 1507 мест для абитуриентов и 930 для студентов, которые переводятся на старшие курсы. Однако для бесплатной учебы нужно владеть польским языком.

Напомним, украинцам в Польше предлагается пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства.

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