Для украинских переселенцев запустили платформу, где в условиях войны можно найти работу

Для украинских переселенцев запустили платформу, где в условиях войны можно найти работу

Работу можно найти и за границей, и в Украине.

Начала работу некоммерческая платформа UA Talents, на которой украинцы, которые в результате войны были вынуждены переехать, могут найти работу. Платформу создали, чтобы помочь украинцам пережить период боевых действий, которые развязала РФ на нашей территории.

Об этом пишет SPEKA.

UA Talents создали, чтобы украинские переселенцы могли быстро найти работу. Платформа сделала акцент на аудитории из Украины, в частности, на гражданах, уехавших за границу или в другую область.

На UA Talents уже есть более 5 тысяч предложений. Это даже возможно онлайн-формат.

Среди первых партнеров инициативы – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. На сегодняшний день на платформе преобладают вакансии в технологическом секторе. Впрочем, быстро появляются запросы на работу в других отраслях.

Работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву. Для поддержки работы платформы можно вносить добровольные денежные взносы. Все эти средства будут перечислены на нужды семей и Украины.

К слову, UA Talents – инициатива украинских предпринимателей Ивана Кичатого и Никиты Оверчика, базирующихся в Германии. К ее созданию также присоединилось сообщество 2hearts, которое является крупнейшим в Европе технологическим сообществом для мигрантов.

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