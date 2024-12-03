Для Украины рассматривают "немецкую схему" вступления в НАТО

Схема состоит в том, чтобы интегрировать подконтрольную часть Украины в НАТО, в то время как оккупированные территории будут оставаться за пределами альянса.

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свой план победы, состоящий из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО, поставка оружия без ограничений по его применению, создание условий для сдерживания будущих нападений России, развитие экономического потенциала страны в сотрудничестве с союзниками и обеспечение безопасности Европы после войны.

Однако, как пишет Politico, альянс НАТО до сих пор не сделал официального приглашения для Украины.

Между тем, страны Северной Европы предполагают, что опыт Германии времен Холодной войны может стать образцом для Украины. Тогда западная часть Германии присоединилась к НАТО, а восток оставался под влиянием СССР. По аналогии, западная Украина могла бы интегрироваться в НАТО, в то время как восточные территории, которые сейчас оккупированы Россией, будут оставаться за пределами альянса.

По словам издания, эту концепцию может поддержать и Зеленский. Он заявил:

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, нам нужно обеспечить защиту находящейся под нашим контролем территории Украины под зонтиком НАТО".

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Со своей стороны Кремль категорически исключает возможность вступления любой части Украины в НАТО. Пресссекретарь Дмитрий Песков назвал это "неприемлемой угрозой существованию России".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что кроме вступления в НАТО существуют разные форматы гарантий безопасности, но все они не подходят для Украины. Он добавил, что подлинные гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для западных инвесторов.