В Харьковской области не прекращаются мощные вражеские обстрелы. Украинские военные ведут упорные бои ведут за освобождение нашей земли, особенно на севере области.

После очередного попадания вспыхнуло предприятие и склад на Безлюдовке, это южные окраины Харькова. Перед тем враги разрушили промзону и попали в школу на Салтовке, говорится в ТСН.

Из-за погодных вспышек в ночном небе и эха — дальних, загородных взрывов, большинство харьковчан, не слишком беспокоились. Пока один, мощный взрыв, не перепугал весь город. «Один единственный сильный удар, мы живем на той стороне. Свиста не было. Бабахнуло. Стекло сильно дрогнуло. Мы думаем, что это может вообще быть», — рассказывают местные.

Громче всего прилет услышали и почувствовали, жители многострадальной Салтовки. «Я 50 дней здесь просидел. Был прилет перед школой», – рассказывает местный мужчина.

Здесь почти не осталось уцелевших жилых сооружений, на самой северо-восточной окраине областного центра. Да и людей в этом спальном районе Харькова сейчас живет не слишком много. После сотни дней решительного нашествия, местных гражданских, мало что способно удивить. Но в это утро, в шоковом состоянии, были и они. «Мы никак не ожидали, что это в школу. А к утру эти фотографии стали появляться», — говорят местные.

Макет школы, который собственноручно сделали два ученика 7-Б класса, взрывной волной отбросило на полсотни метров от сооружения. Вместе с фотографией и шлемом из школьного музея Второй мировой. Там, где на макете – центральный вход, в реальности: куча изуродованного бетона, остатки школьного магазина и вещей здешних учеников.

Здесь не будут учиться, по крайней мере, в ближайшее время. «Уцелевшие» конструкции очень недержимы, они могут в любой момент обвалиться. Прошлой ночью, здесь, в одном из спальных районов Харькова, решительские изверги устроили, очевидно, очередной эпизод своей какой-то помешанной денацификации.

До самого обеда здесь ждали международных прокуроров, чтобы те зафиксировали очередное военное преступление рашистов. Ведь разрушил боеприпас не только стены, местные уверяют, что в подвале прятались люди. «Охранника забрали раненого, но живого. А женщина не успела, я так понял, добежать», – рассказывают местные жители.

Пожилая женщина, погибшая в момент ночной атаки, одна из гражданских, которые, потеряв собственное жилье во время предыдущих вражеских обстрелов города, скрывались от новых ударов в школьном подвале. Еще трое человек, бойцы ГСЧС спасли.

Какой именно российский боеприпас убил местную жительницу, ранил охранника школы и разрушил учебное заведение, неясно, от него не осталось даже обломков.

В момент атаки раздавался сигнал воздушной тревоги. В то же время, ни свиста, ни какого-нибудь характерного гула — за мгновение до взрыва, местные утверждают, не слышали. Так же нет между руин и характерных следов от разрыва осколочного артиллерийского боеприпаса. Пиротехники предполагают, что это могла быть авиационная бомба или ракета фугасного или термобарического действия. Зато, откуда прилетело орудие убийства, здешние жители, знают точно.

Нападающие нелюди за сто дней полномасштабного вторжения в одном только областном центре разрушили почти полторы тысячи домов. Треть территории области сейчас во временной оккупации.

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