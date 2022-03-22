Для уничтожения ТРЦ в Киеве Россия могла задействовать гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Из-за атаки россиян погибли 8 гражданских людей.

Минобороны России официально подтвердило – по ТРЦ в Киеве ударили прицельно. Из-за удара россиян погибли 8 человек, еще один травмирован — все они гражданские. В результате взрыва повреждены 6 жилых домов, здание, где ранее размещался бассейн, полностью уничтожено, сожжены около двадцати автомобилей.

Об этом говорится в ТСН.

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Взрывной волной в квартирах рядом с ТРЦ просто вырвало окно. Обломки стекол здесь повсюду.

Игорь с семьей спасся от травмирований. С начала полномасштабной войны они выбрали жить в убежище, а не в квартире. Игорь только три дня назад стал отцом. Счастью отцовства мешает война, но семья держится. «Я смотрю на все, стараюсь искать какой-то позитив, потому что если я еще буду искать какой-то негатив, то все. Руки опускаются», – говорит мужчина.

Из-за атаки россиян погибли 8 гражданских людей, вероятно, работники ТРЦ. Еще один травмирован.

Взрыв полностью уничтожил здание высотой в несколько этажей, где расположен бассейн, на парковке сожжены до двух десятков машин, 6 домов повреждены, из них 3 - непригодны для жизни.

Минобороны России официально подтвердило, что по ТРЦ в Киеве ударили прицельно

Предполагают, что такой удар могла нанести "точка У", несущая чудовищные разрушения, похожие, как в этом ТРЦ. Но есть другая версия. Что это был российский "Кинжал", гиперзвуковая ракета. О том, что целились точно в торговый центр, подтвердили и в Минобороны РФ. Агрессоры показали видео момента удара. Заявляют, что там были украинские военные, которые вели огонь из реактивных систем залпового огня.

Полностью потушить пожар от взрыва удалось только спустя 12 часов после удара. Дополнительно спасатели разбирали завалы. Уже с утра они находят страшную находку – несдетонированную часть снаряда. Ее пришлось ликвидировать в этом же месте после подготовки.

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