Для усиления НАТО: Дания отправит 800 военных в страны Балтии

Дания подкрепляет военный союз в странах Балтии.

Дания отправит 800 военных для усиления НАТО в странах Балтии.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Премьер-министр Мэтте Фредериксен объявила, что Дания направит в страны Балтии дополнительные 800 военных. Не просто слова, а реальные действия, которые повышают нашу безопасность", — написал он.

#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 ладов в Baltics.



Это не слово, но реальные решения, которые укрепляют нашу проблему. Да, Danmark!



Это был мой подход к PM Frederiksen in Lithuania today.



pic.twitter.com/1OiQZLMMbH — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 31 марта 2022

Напомним, президент Литвы поддержал Украину в месячной борьбе с российскими оккупантами.

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