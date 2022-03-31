Для усиления НАТО: Дания отправит 800 военных в страны Балтии

Дания подкрепляет военный союз в странах Балтии.
Дания отправит 800 военных для усиления НАТО в странах Балтии.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
"Премьер-министр Мэтте Фредериксен объявила, что Дания направит в страны Балтии дополнительные 800 военных. Не просто слова, а реальные действия, которые повышают нашу безопасность", — написал он.
#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 ладов в Baltics.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 31 марта 2022
Это не слово, но реальные решения, которые укрепляют нашу проблему. Да, Danmark!
Это был мой подход к PM Frederiksen in Lithuania today.
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Напомним, президент Литвы поддержал Украину в месячной борьбе с российскими оккупантами.
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