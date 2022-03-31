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Для усиления НАТО: Дания отправит 800 военных в страны Балтии

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Для усиления НАТО: Дания отправит 800 военных в страны Балтии

twitter.com/SecBlinken

Дания подкрепляет военный союз в странах Балтии.

Дания отправит 800 военных для усиления НАТО в странах Балтии.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Премьер-министр Мэтте Фредериксен объявила, что Дания направит в страны Балтии дополнительные 800 военных. Не просто слова, а реальные действия, которые повышают нашу безопасность", — написал он.

Напомним, президент Литвы поддержал Украину в месячной борьбе с российскими оккупантами.

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