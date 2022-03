Для усиления НАТО: Дания отправит 800 военных в страны Балтии

#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 ладов в Baltics.



Это не слово, но реальные решения, которые укрепляют нашу проблему. Да, Danmark!



Это был мой подход к PM Frederiksen in Lithuania today.



pic.twitter.com/1OiQZLMMbH