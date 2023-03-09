Для Путина и россиян: эксперт объяснил цель массированных ракетных ударов РФ по Украине

Виктор Бобиренко отметил, что эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще – это доказано историей, в частности Второй мировой войны.

Страна-агрессор Россия 9 марта нанесла удары по территории Украины. В результате ракетных обстрелов погибли люди, повреждены гражданские здания и объекты инфраструктуры. Россияне назвали эту массированную ракетную атаку "ударами возмездия" за ДРГ, которая перешла границу в Брянской области.

Но сколько бы ни бомбил враг Украину, ничего у него не получится. Такое мнение высказал руководитель "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что оккупанты совершали ракетные обстрелы осенью и в течение всей зимы, но ничего, кроме раздражения и злобы у украинцев не вызвали.

Хотят вызвать патриотический порыв

Бобиренко подчеркнул, что россияне это делают для внутреннего успокоения.

"Также они это делают, пожалуй, для Владимира Путина, которому рассказывают, что из этого что-то может выйти. Что это, возможно, затянет войну или сделает Украину уступчивей", – предположил он.

Эксперт отметил, что эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще – это доказано историей, в частности Второй мировой войны.

"Но Путин истории не учит, и вообще в России мало кто знает даже собственную историю. Они знают вымышленную историю, которую сами же себе пишут", — подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне ни в один военный объект не попали в Украине, но в их "скрижалях" написано, что они завалили "завод по производству дронов", какие-то "логистические центры" и тому подобное.

"Все это Скабеева, Соловьев и другие российские пропагандисты придумывают для внутреннего потребления. И самое главное для них – вызвать у россиян патриотический порыв и заставить российское общество петь "Вставай страна огромная", – подчеркнул он.

Воевать россияне не очень хотят

Бобриненко обратил внимание, что в стране-агрессоре между властью и обществом существует определенный баланс: Путин не касается общества, дает им какие-то крохи, чтобы они не умерли от голода, но не втягивают их в политику.

"А сейчас российское общество из авторитарного превращается в тоталитарное. Разница между ними в том, что при авторитарном режиме правитель не затрагивает общество. А при тоталитарном даже требует активного участия в политике – то есть все должны вставать и петь "Вставай страна огромная". А кто не поет, тот идет на зону", – отметил собеседник.

Однако, по мнению эксперта, россияне не очень хотят вставать и петь. Они не хотят "отечественной" войны, они хотят лежать на диване и смотреть, как расстреливают нашего пленного, как расстреливают наши города и аплодировать этому.

"А воевать они не очень хотят, поэтому Путин, зная, наверное, эти настроения, не торопится с новой волной мобилизации. Что для нас лучше", — отметил Виктор Бобиренко.

Напомним, в ночь на 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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