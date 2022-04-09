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Для восстановления Чернигова, после обстрелов оккупантов, понадобится не менее четырех лет – мэр

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Для восстановления Чернигова, после обстрелов оккупантов, понадобится не менее четырех лет – мэр

Алексей Арестович/Facebook

Российские войска уничтожили город на 70%.

Для того, чтобы отстроить Чернигов после обстрелов российских оккупантов, понадобится не менее четырех лет.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Ранее глава Чернигова говорил, что захватчики уничтожили город на 70%. Он отметил, что некоторые районы города напоминают Бучу или Мариуполь.

©
© Associated Press
Associated Press
© Getty Images
Getty Images
© gettyimages.com
gettyimages.com
© ГСЧС Украины
ГСЧС Украины

За время битвы за Чернигов в городе погибли около 700 человек — гражданских и военных. 70 тел еще неузнаваемы, 40 человек считаются пропавшими без вести.

Отметим, что Чернигов, расположенный в 140 километрах от Киева, получил немалое количество вражеских ударов. Но выстоял, и своими "стенами" сохранил целостность всей страны.

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