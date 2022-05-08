"Для врага эта дата сакральная": 8-9 мая сохраняется высокая угроза ракетных ударов по Киеву

В военной администрации киевлян предупреждают о высокой угрозе ракетных ударов и призывают реагировать на все сигналы воздушной тревоги.
В Киеве сохраняется высокая угроза вражеских ракетных ударов. С целью предотвращения провокаций 8 и 9 мая запрещены массовые скопления и проведение различных акций. Возлагать цветы к Вечному огню разрешается в индивидуальном порядке.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Сохраняется большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата сакральная", — говорится в сообщении.
В военной администрации напомнили, что комендантский час 8 и 9 мая остается без изменений: с 22:00 до 5:00.
Власти призывают жителей столицы реагировать на все сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие.
"Не игнорируйте опасность", — предостерегают в КГВА.
Ранее городской глава Виталий Кличко рассказал, чего ожидать киевлянам 8-9 мая.
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