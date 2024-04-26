"Для врага наступают очень сложные времена": военный эксперт о ракетах для Украины

Ситуация на фронте пока остается сложной, но в ближайшей перспективе Силы обороны должны получить и американскую военную помощь и рекордный пакет от Великобритании. Это выравняет баланс сил на поле боя и поможет украинской армии более эффективно противодействовать обстрелам КАБами.

Об этом сказал в интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

"Вспомним историю. Как только Украина получила ракеты в "Хаймарсы", враг был вынужден перемещать свои базы, арсеналы и склады с боеприпасами на расстояние более 80 километров от линии боевого столкновения. То, что он размещал ближе, обычно превращалось в кучу металлолома из-за нашей эффективной боевой работы. Для врага в ближайшей перспективе наступают очень бурные и сложные времена, потому что он будет вынужден снова переформатировать свою логистику, оттягивая свои склады, базы и арсеналы все дальше от линии боевого столкновения. С помощью мощных ракет мы сможем оперативно работать по вражеским военным частям и базам на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя", - сказал он.

Он также отметил, что в зоне поражения оказывается и Керченский мост: "Это абсолютно лишнее инфраструктурное сооружение, немало донимающее украинские Силы обороны, потому что именно благодаря наличию этого инфраструктурного объекта враг имеет возможность беспрепятственно обеспечивать функционирование своего оккупационного контингента как в Крыму, так и на юге Херсонской и Запорожской областей".

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. По убеждению американских властных чиновников, все необходимое Украине оружие прибудет уже очень скоро. Первый транш помощи станет рекордным за всю войну и может достичь 1 миллиарда долларов. Но это еще не все. Стало известно, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS.

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