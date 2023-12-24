"Для врага не существует праздников": в ОП отреагировали на ночную атаку по Херсону и показали разрушения – фото

Оккупационная армия России в ночь на 24 декабря атаковала Херсон. Россияне попали артиллерийским снарядом по жилому дому – погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Также из-за обстрела ранения получил 54-летний херсонец.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал циничную атаку России по городу.

"Для врага не существует праздников. Их не существует и для нас, пока враг убивает наших людей, и остается на нашей земле. Месть врагу – она должна быть холодной. Мы никогда не опустимся до его уровня, но Россия точно за все ответит. Нация террористов и преступников", — говорится в сообщении.

Изуродованные автомобили в Херсоне после удара окупантов

Изуродованные автомобили в Херсоне после удара окупантов

Напомним, 24 декабря 2022 года россияне также осуществили массированный обстрел Херсона в канун Рождества. Тогда погибли по меньшей мере семь человек, 58 – были ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии.

Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания, обстрел, предварительно, велся из "Градов". ТСН.ua писал о подробностях террористической атаки россиян по Херсону и реакции мира.

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