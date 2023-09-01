Для ВСУ Минобороны пыталось закупить миллион некачественных продуктовых наборов

Украинским военным хотели поставить некачественные продовольственные наборы. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения до договора о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом.

“Предусмотрена закупка продуктовых наборов, не соответствующих установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивающих должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории. Кроме того, этим соглашением подтвержден факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн грн”, — рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Там также добавили, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства.

Напомним, что в сети опубликовали новые снимки последствий атаки дронов на аэродром под Псковом.

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