Для захвата Киева России нужно два миллиона военных - Свитан

К весне с территории Беларуси никакой угрозы не будет

России нужно два миллиона военных, чтобы попытаться захватить столицу Украины Киев, а в ближайшем будущем это реализовать будет просто нереально.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Он отметил, что на территории Беларуси может быть сформировано войско из 10 тысяч россиян и 15 тысяч белорусов, но максимум.

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"Максимум, на что эта группировка будет способна, – удержать в режиме обороны Минск. Она даже не сможет удержать Беларусь, если на нее кто-то попытается напасть", — заявил Свитан.

Он заявил, что все войска, которые сейчас находятся на территории Беларуси, сами по себе не являются наступательными, но их могут перебросить на Донбасс для ссылки группировки.

Рассвет уверен, что к весне с территории Беларуси никакой угрозы не будет.

Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан рассказал, сколько ракет осталось у России.

Также ранее военный эксперт ответил, почему Россия не применит ядерное оружие.

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