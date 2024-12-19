Для захвата Покровска враг применяет тактику, испытанную в Бахмуте — OSINT-аналитик

Во время продвижения к Покровску российская армия применяет ту же тактику, которая была испытана в Бахмуте и фактически во всех оккупированных городах.

Об этом рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в комментарии "24 каналу".

По его словам, в уличных боях в Покровске оккупанты могли застрять очень надолго, поэтому они атакуют с флангов, а не штурмуют город "в лоб".

Виталий Кононученко отметил, что именно так вражеские войска окружали Курахово, сначала продвинувшись на юг. Теперь, после захвата села Шевченко, враг приблизился к западной окраине Покровска.

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При этом, как заметил эксперт, на Кураховском направлении Силам обороны удалось несколько сдержать атакующий потенциал россиян, а на Покровском направлении украинские военные вынуждены отступать.

"Мы не смогли занять даже ту линию, которая была подготовлена. Не хватило сил, координации, поэтому участок фронта от Курахово и до Покровска, а именно отрезок села Песчаное, Шевченко – наиболее угрожающий и требующий внимания", – подчеркнул он.

OSINT-аналитик прогнозирует, что замедление российского наступления не произойдет даже в случае захвата Покровска.

“Смотря на то, как россияне раскрутили свой маховик войны, более вероятным выглядит сценарий, что они продолжат движение к границам Донецкой области. По состоянию на сегодняшний день противник имеет на это ресурс. Это удается с трудом, требует затрат, перевода военных, но, к сожалению, ресурс они находят”, – подчеркнул Виталий Кононученко.

Напомним, на Покровском направлении враг накопил большое количество сил и средств, чтобы прорваться в самый город, а именно противник сконцентрировал там 150 тысяч личного состава, определенное количество бронетехники и авиации.

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