Для защиты неба над Украиной: США предоставляют боеприпасы для ЗРК Patriot и ракеты HAWK

В Пентагоне объявили новый пакет помощи для Украины на сумму 2,1 млрд долларов.

В новом пакете военной помощи США будут боеприпасы для ЗРК и системы ПВО, которые помогут защитить небо над Украиной от российских бомб и ракет.

В пятницу, 9 июня, в Пентагоне сообщили, что именно войдет в пакет безопасности на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В сообщении говорится, что правительство США закажет и оплатит производство пусковых установок и ракет Hawk и боеприпасов для ЗРК Patriot.

Также читайте Спутники США зафиксировали подрыв Каховской ГЭС

"Этот пакет USAI демонстрирует неизменную преданность как критически важным возможностям Украины в краткосрочной перспективе, так и устойчивой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

В новом пакете военной помощи будут:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные воздушные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой.

Кроме того, этим пакетом предусмотрена поддержка обучения и технического обслуживания этого современного американского вооружения.

Напомним, в администрации президента США заявили, что очень довольны тем, как обеспечили вооруженные силы Украины перед проведением контрнаступления.

Читайте также: