Для защиты своих разведывательных БПЛА враг начал ставить камеры заднего вида

Установка камер заднего вида на разведывательные БПЛА стала новым шагом врага для выявления угроз со стороны украинских зенитных FPV-дронов. Российские операторы начали использовать эти камеры для повышения уровня защиты своих беспилотников.

Об этом сообщил военный портал Defense Express.

Первый случай установки камеры заднего обзора стал известен после того, как украинские военные "приземлили" российский БПЛА, вероятно, типа ZALA 421. По информации эксперта Сергея "Флэш" Бескрестнова, эта подключенная к кастомному устройству камера позволяет вести наблюдение за опасностью, которая может возникнуть сзади, в частности, обнаруживать приближающиеся зенитные дроны.

Однако, несмотря на новшество, разведывательные БПЛА не являются истребителями и не способны выполнять сложные маневры. При одной из мер противодействия враг может попытаться оторваться от атакующего дрона на максимальной скорости. Это связано с тем, что время полета FPV-дрона ограниченно, и увеличение скорости может сократить время работы его аккумулятора.

При этом эффективность этого решения вызывает вопрос. Хотя быстрая реализация мер противодействия зенитным FPV-дронам свидетельствует об активности врага, общая результативность таких новшеств остается сомнительной. Ожидается, что перечень применяемых контрмер продолжит расти, и вполне вероятно, что враг будет пытаться внедрить на свои разведывательные БПЛА небольшие средства радиоэлектронной борьбы, которые будут работать на наиболее популярных частотах.

Напомним, в Украине приступили к серийному производству нового дрона-камикадзе с дальностью полета до 1000 км, аналогичного беспилотнику Shahed-136. Силы обороны уже заказывают эти беспилотники для своих операций.

Читайте также: