Для жителей Херсона, нуждающихся в помощи, создали колл-центр – телефоны для связи

Для жителей Херсона, нуждающихся в помощи, создали колл-центр – телефоны для связи

Колл-центр работает с 9:00 до 18:00.

Для жителей Херсона, нуждающихся в помощи, создали колл-центр.

Об этом говорится в официальном телеграмм-канале Херсонского городского совета.

Людям, которым необходимы продукты питания, вода, медикаменты, средства гигиены, могут позвонить по номерам:

050 515 88 86

096 095 99 69

Колцентр работает с 9:00 до 18:00.