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Для жителей Херсона, нуждающихся в помощи, создали колл-центр – телефоны для связи

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Колл-центр работает с 9:00 до 18:00.

Для жителей Херсона, нуждающихся в помощи, создали колл-центр.

Об этом говорится в официальном телеграмм-канале Херсонского городского совета.

Людям, которым необходимы продукты питания, вода, медикаменты, средства гигиены, могут позвонить по номерам:

  • 050 515 88 86
  • 096 095 99 69

Колцентр работает с 9:00 до 18:00.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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