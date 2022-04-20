"Для жизни здесь хватает": беженцы во Львове показали условия в первом модульном городке

Во Львове открыли первый модульный городок — более двухсот человек, потерявших дом из-за войны, поселились в кемпинговых домиках в парковой зоне.

На новоселье был VІР-гость — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ведь именно эта соседняя страна бесплатно предоставила Украине три сотни контейнерных домиков, говорится в ТСН.

«Два шкафа, полки, чтобы вешать, для вещей, двухъярусные кровати, столик, где могут и поучиться, и поесть – для жизни здесь хватает», – показывает изнутри жилье отец пятерых детей Виктор Соломко.

Из Харькова во Львов семья приехала в конце марта, спасаясь от постоянных обстрелов. «По школам бьют, по садам бьют, жена работала в садике и его разнесли, там прятались маленькие, дети, женщины, старики. Страх за детей, сначала мирился, думали, прятались, потом я не мог смотреть на малышей», – рассказывает мужчина.

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До переезда сюда семья жила во львовском развлекательном детском центре, там говорят было хорошо, но тесно как в перчатке. Здесь уверены будет лучше. Пока родители заносили вещи, дети уже успели обежать все вокруг. «Здесь есть площадка, парк, кухня, еще что-то есть, еще фонтан», – показывают малыши.

Татьяна дважды переселенка, в 2014 году убежала из Горловки в Славянск, а 5 марта пришлось поехать снова. Она тоже многодетная мама – пятый малыш еще в животике. Новым жильем женщина очень довольна, потому что до того была холодная столовая общежития. Здесь буквально через мгновение Татьяна создает домашний уют, на полках свечи и икона. «Очень хорошо, тепленько, чистенько, уютно, слов нет, очень хорошо», – говорит Татьяна.

На территории модульного городка волонтеры завершают не хитрое благоустройство – упорядочивают клумбу сделанную из обычных деревянных паллет. «Можно не только декоративные растения, но и овощи выращивать, редиску, морковь какую-нибудь», — утверждают они.

Из-за войны более 10 миллионов украинцев покинули свои дома, 6 миллионов внутренне перемещены. Именно о них решили позаботиться власти Польши – бесплатно предоставив Украине модульные городки. «Здесь большей частью женщины и дети, потому что большинство мужчин на фронте. И мы должны поддержать семьи воинов, которые борются за независимость Украины, но также за безопасность и покой всей Европы. Я обращаюсь к мировому сообществу – выбросьте калькуляторы, посмотрите, как выглядит жизнь сейчас здесь в сердце Европы. Потому что в Украине сейчас бьется сердце Европы. Мы хорошо знаем, как быть в неволе у России, не хотим этого и делаем все, чтобы помочь Украине», — отметил Мадеуш Моравецкий.

В другом модульном городке первых жителей заселят примерно через неделю. Площадь домика 6 на 2,5 метра. Для трех человек вполне комфортно. «Это такой летний вариант, потому что мы понимаем, что нужно, например, из комнаты в душ через улицу. На европейском рынке метр квадратной такого домика стоит от 600 до 800 евро за метр квадратный. Это действительно высококачественный продукт», – говорит главный архитектор Львова Антон Коломийцев.

Ярослав с сыном Андреем здесь за волонтеров, живущих рядом поэтому решили приобщиться к хорошему делу. «Узнали такую инициативу, что люди проходят помогают, ну и мы уже так несколько дней после обеда…2-3 часа помогаем, скручиваем. Каждый помогает, как может», – говорят мужчины.

Во Львове открыли первый модульный городок

При необходимости в таких домиках люди смогут жить до конца лета, но здесь уверены, что война кончится скорее и контейнерное жилье, как временное можно будет передать в города, наиболее пострадавшие от рашистов.

«Из них можно собирать, например, трехэтажные жилые дома в будущем, их можно перевести условно отстраивать в Мариуполь. Их также можно сформировать в какой-нибудь полевой госпиталь – это такой как конструктор из которого можно все быстро монтировать», — добавляет Коломийцев.

Такие же модульные домики поляки планируют установить в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Уже в следующем месяце во временное мобильное жилье смогут поселить 5 тысяч человек.

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