Дмитрий Дикусар, который воюет на фронте, рассказал о своих разочарованиях после двух лет войны

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который с самого начала российского вторжения воюет на фронте, рассказал о своих разочарованиях после двух лет полномасштабной войны.

Танцор признался, что его возмущает то, как в городах, где нет боевых действий, быстро привыкли к реалиям сегодняшнего дня и некоторые ведут себя так, будто войны нет. Кроме того, Дикусара удивляет, как украинцы могут повестись на враждебное ИПСО. Также хореографа очень разочаровало, что в стране нашлись "псевдоволонтеры", которые обманом наживаются на войне.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Появилось определенное разочарование в определенных людях. Я знал, что со временем все привыкнут к войне, но не думал, что так быстро. Разочаровало то, как легко людей обмануть и разъединить на теме языка, на темах "все командиры – кон**ные" и "в ВСУ ничего не выдают, все бегают с голыми задницами"… Вражеская ИПСО работает, к сожалению! Третье разочарование – это работа псевдоволонтеров, которая подорвала доверие к настоящим волонтерам", — рассказал хореограф в интервью Oboz.ua.

Кроме того, Дмитрий Дикусар очень сильно возмущается, что в стране во время войны процветает коррупция, особенно, когда это касается военных, которые ценой собственной жизни защищают страну от российских захватчиков.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Четвертое разочарование – некоторые чиновники, которые решили, что сейчас очень удобный момент украсть еще больше, чем они это делали раньше. Не допуская мысли, что за это придет расплата. Все это (плюс потеря огромного количества товарищей и усталость от долгой войны) сделало меня очень нетерпим к "г*вно-людям" и в определенных моментах очень агрессивным", — признался танцор.

Впрочем, Дикусар поделился, что есть и то, что держит его в тонусе. По словам хореографа, его боевой дух поддерживают те, кто продолжают верить в победу и делают все возможное, чтобы ускорить ее. Также Дикусар добавил, что до последнего будет стоять на защите страны в память о павших побратимах. Хореограф добавил, что никогда не забудет и не простит оккупантам той беды, которую они натворили на украинских землях.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Держит в тонусе и заставляет не опускать руки определенное количество добрых и порядочных людей, которые без устали продолжают поддерживать военных, верят в нашу победу (особенно на оккупированных территориях) и молятся за нашу жизнь! А также держит память о побратимах, которые отдали жизнь в борьбе за свободу и существование всей украинской нации. И жажда мести нелюдям, которые натворили столько беды и горя на территории моей страны и за ее пределами", — добавил танцор.

Напомним, недавно ведущая Людмила Барбир рассказала, как для нее началась полномасштабная война. Также знаменитость впервые показала своего мужа, который с первых дней защищает страну от российских захватчиков.

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