Артист был рядом с многоэтажкой, куда попал вражеский снаряд.

Известный украинский интервьюер Дмитрий Гордон во время ракетных обстрелов Киева оказался в эпицентре взрывов.

Об этом шоумен сообщил в своем Instagram. Гордон опубликовал фото поврежденной вражеским снарядом многоэтажки, расположенной в Голосеевском районе столицы. Интервьюер поделился, что в момент попадания находился совсем рядом с домом и слышал громкие взрывы.

"В момент взрыва я находился в двухстах метрах от этой многоэтажки", — поделился шоумен.

Последствия атаки по Киеву 7 декабря 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Отметим, страна-агрессор Россия утром 7 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Украинские знаменитости уже отреагировали на очередное преступление оккупантов, направленное против мирного населения Украины. Звезды делились, как пережили ужасное утро, и показали последствия вражеского обстрела.

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