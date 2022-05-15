Дмитрий Гордон вспомнил, как в первый день войны проснулся от взрывов: "Я знал, что так будет"

Дмитрий Гордон вспомнил, как в первый день войны проснулся от взрывов: "Я знал, что так будет"

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что знал, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поэтому готовился.

24 февраля, когда российские военные начали обстреливать украинские города, медийщик проснулся от взрывов.

Как рассказал Гордон программе "ЖВЛ", он увидел за окном зарево от пламени и понял, что началось.

"Когда я проснулся от взрывов утром, в 4:50, 24 февраля, я подошел к окну и увидел зарево. Два взрыва было. Я проснулся, и тут раздался третий взрыв. Я знал, что так будет. Я даже будильник. завел на четыре утра. Проснулся, не увидел ничего и понял, что все – пронесло. Я включил телевизор, российских телеканал, увидел там выступавшего Путина. Мне две минуты понадобилось, чтобы понять, что он говорит", — вспомнил Дмитрий.

Впрочем, Гордон успокаивает украинцев. У него не было никаких сомнений в том, что Украина победит.

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Отметим, Дмитрий Гордон также объяснил и свою позицию по отношению к российским артистам-путинистам. Он назвал их подонками, которые вместо совести выбрали деньги.

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