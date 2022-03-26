Дмитрий Комаров навестил раненого журналиста ТСН Цаплиенко и рассказал, как оккупанты в него стреляли

Съемочная группа попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Черниговской области.

Ведущий Дмитрий Комаров навестил корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко, получившего ранения во время выполнения редакционного задания в Черниговской области.

У себя в Instagram Комаров разместил фото Цаплиенко с забинтованной рукой. Врачи говорят, что Андрею повезло — обломок прошел насквозь, не задев костей.

"Андрей приехал снимать единственный пеший коридор для эвакуации мирных людей в Черниговской области, для поставки продуктов. То место, где обстрелов быть не может по всем писаным и неписаным правилам. Но у армии РФ - полное отсутствием морали и принципов. Они навели свои орудия на мирных людей. Завтра российская пропаганда обязательно расскажет про этот случай и будет врать про "военный объект" или "сами себя обстреляли", — отметил Комаров.

Также ведущий поделился, что хотел лично от Цаплиенко узнать, как все произошло.

"Коллеги стояли возле машины и готовились к съёмке. Заметили дрон, но в укрытие не успели. С трех сторон прилетело три "Смерча". Успели упасть на землю возле машины. Кроме взрывов, было слышно, как осколки "секут" воздух. В этом коварность кассетных бомб. Андрей почувствовал очень сильный удар по бедру, будто чем-то тяжелым. Практически сразу в тот же квадрат начала "гасить" российская артиллерия. Подчеркиваю - это село, где обычные жилые дома. Побежали в подвал. Андрей не сразу заметил, что джинсы в крови. Водитель принял смелое решение спрятать машину, рискуя жизнью. Чтобы дать шанс группе срочно добраться до больницы. В подвале Андрею оказали первую помощь. Ранение в бедра. Дальше - в больницу", — рассказал Комаров.

instagram.com/komarovmir

По словам Дмитрия, корреспондент мужественно держится и даже продолжает работать:

"Только что общались. Андрей - настоящий мужик. Под обезболивающим продолжает шутить и спешит руководить процессом, чтобы ночью подготовить материал к эфиру ТСН на утро. "До победы заживет", - смеется коллега. Врач отмечает, что срок заживления - месяц. Коллегам повезло. Осколок прошел насквозь, не задев кости. Остальным повезло, что осколки не задели вообще. Я видел машину: отверстия от осколков сквозные", — отметил Комаров.

Российские оккупанты ранили корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко

Дмитрий добавил, что Андрей Цаплиенко прошел много горячих точек. В Ираке, Афганистане, Колумбии, Палестине, Либерии, но ранение получил дома, попав под бомбежку русской армии.

Читайте также: